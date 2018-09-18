2018-09-18T10:25:17+03:00
Здоровье

Для тульских фельдшеров будут проводить тренинги по профилактике профессионального «выгорания»

В 2018 году в регионе реализуют образовательный модуль для фельдшеров на базе Центра медицины катастроф
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
Изменить размер текста:

Деятельность Центра медицины катастроф направлена на повышение эффективности скорой медицинской помощи в Тульской области.

Основа всей структуры – работа диспетчерской. Именно от диспетчера, который отвечает на звонок по телефону «03», зависит, как быстро бригада будет отправлена на вызов.

На сегодняшний момент это работающая структура замкнула в единую систему 15 районов области.

25 сентября 2018 года состоится завершающий этап централизации. В этот день планируется включить в единую систему оставшиеся районы.

До централизации в диспетчерской работали 68 человек, сейчас - 44. При этом показатели эффективности работы диспетчеров возросли.

Единые алгоритмы, стандарты, требования

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, организация единой диспетчерской позволила сэкономить не только кадровый ресурс, но и внедрить единые алгоритмы общения, единые стандарты категорирования вызовов, а также единые требования и автоматизированный контроль за работой каждого сотрудника.

Освободившиеся в результате централизации диспетчерской службы работники трудоустроены в кабинеты медицинской профилактики, фельдшерские пункты и кабинеты неотложной помощи. Медицинские сестры переведены в приемные отделения. В связи с возросшей нагрузкой сотрудникам диспетчерской повысили заработную плату – в среднем на 37%.

Кроме того, были установлены дополнительные меры социальной поддержки врачей и фельдшеров скорой помощи.

Необходимо усовершенствовать

До конца года предстоит автоматизировать взаимодействие единой диспетчерской службы и кабинетов неотложной помощи поликлиник региона. Это нужно в том числе и для контроля за временем обслуживания вызовов на дому, так как жители отмечают длительное ожидание помощи при переадресации вызовов на кабинет неотложной помощи.

Необходимо усовершенствовать и работу консультативного врачебного центра единой диспетчерской службы для организации круглосуточных врачебных консультаций терапевтов и педиатров.

В этом году будет разработан и реализован образовательный модуль для фельдшеров по приему и передаче вызовов на базе Центра медицины катастроф для подготовки специалистов и повышения их квалификации. В образовательную программу обязательно войдут психологические тренинги для профилактики профессионального «выгорания».

Новые авто и специалисты

Парк автомобилей скорой помощи в Тульской области нуждается в обновлении. Федеральное министерство выделило пять новых автомобилей, но этого явно мало.

Глава региона Алексей Дюмин поручил своим заместителям Сергею Егорову и Вячеславу Федорищеву проработать вопрос выделения дополнительных автомобилей.

Также Алексей Дюмин поручил заместителям председателя областного правительства Валерию Шерину и Марине Левиной проанализировать потребность в обеспечении муниципалитетов узкими специалистами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней
Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Новости 24
Под Тулой самосвал и фура раздавили легковушку
От гриппа в Тульской области привились уже более 150 тысяч человек
На пешеходные переходы вблизи школ и детсадов Тулы наносят информационные надписи
За три дня полицейские поймали в Тульской области 34 пьяных водителя
Тула вошла в ТОП-5 самых футбольных городов России
В Тульской области обсудили подготовку к переходу на новую систему сбора ТКО
В Кондуках пройдет субботник
Основные дороги в селе Спас-Конино отремонтируют в 2019 году
9 октября в Тульской области пройдет общерегиональный день приема граждан
Ремонт тротуаров в Туле завершен на 43 объектах
В Туле состоялась торжественная приемка скверов «Студенческий» и «Болдинский»
В тульском поселке Ленинский отключат холодную воду
В Тульской области ночью сгорел автомобиль "ВАЗ-21011"
Мальчику отрезало пальцы каруселью в Узловой: проводится проверка в Следственном комитете
АО «ТНС энерго Тула» приняло участие в фестивале «Вместе ярче»