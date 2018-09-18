Для тульских фельдшеров будут проводить тренинги по профилактике профессионального «выгорания»
Деятельность Центра медицины катастроф направлена на повышение эффективности скорой медицинской помощи в Тульской области.
Основа всей структуры – работа диспетчерской. Именно от диспетчера, который отвечает на звонок по телефону «03», зависит, как быстро бригада будет отправлена на вызов.
На сегодняшний момент это работающая структура замкнула в единую систему 15 районов области.
25 сентября 2018 года состоится завершающий этап централизации. В этот день планируется включить в единую систему оставшиеся районы.
До централизации в диспетчерской работали 68 человек, сейчас - 44. При этом показатели эффективности работы диспетчеров возросли.
Единые алгоритмы, стандарты, требования
По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, организация единой диспетчерской позволила сэкономить не только кадровый ресурс, но и внедрить единые алгоритмы общения, единые стандарты категорирования вызовов, а также единые требования и автоматизированный контроль за работой каждого сотрудника.
Освободившиеся в результате централизации диспетчерской службы работники трудоустроены в кабинеты медицинской профилактики, фельдшерские пункты и кабинеты неотложной помощи. Медицинские сестры переведены в приемные отделения. В связи с возросшей нагрузкой сотрудникам диспетчерской повысили заработную плату – в среднем на 37%.
Кроме того, были установлены дополнительные меры социальной поддержки врачей и фельдшеров скорой помощи.
Необходимо усовершенствовать
До конца года предстоит автоматизировать взаимодействие единой диспетчерской службы и кабинетов неотложной помощи поликлиник региона. Это нужно в том числе и для контроля за временем обслуживания вызовов на дому, так как жители отмечают длительное ожидание помощи при переадресации вызовов на кабинет неотложной помощи.
Необходимо усовершенствовать и работу консультативного врачебного центра единой диспетчерской службы для организации круглосуточных врачебных консультаций терапевтов и педиатров.
В этом году будет разработан и реализован образовательный модуль для фельдшеров по приему и передаче вызовов на базе Центра медицины катастроф для подготовки специалистов и повышения их квалификации. В образовательную программу обязательно войдут психологические тренинги для профилактики профессионального «выгорания».
Новые авто и специалисты
Парк автомобилей скорой помощи в Тульской области нуждается в обновлении. Федеральное министерство выделило пять новых автомобилей, но этого явно мало.
Глава региона Алексей Дюмин поручил своим заместителям Сергею Егорову и Вячеславу Федорищеву проработать вопрос выделения дополнительных автомобилей.
Также Алексей Дюмин поручил заместителям председателя областного правительства Валерию Шерину и Марине Левиной проанализировать потребность в обеспечении муниципалитетов узкими специалистами.