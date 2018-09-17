2018-09-17T19:14:25+03:00
Общество

В Туле начала цвести "осенняя" сирень

Об этом сообщают туляки
Виктория ЯКУШИНА
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"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово
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К нам в редакцию обратилась читательница и прислала фото удивительного явления. В Туле зацвела сирень.

"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово.

Отметим, что цветение сирени в конце августа уже наблюдали жители Тульской области и Подмосковья в сентябре-августе 2016 года.

КСТАТИ

Существует примета: если сирень зацвела ранней осенью, зима настанет не скоро, но будет суровой.

"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово

"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово

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