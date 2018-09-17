В Туле начала цвести "осенняя" сирень
Об этом сообщают туляки
"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово
Изменить размер текста:
К нам в редакцию обратилась читательница и прислала фото удивительного явления. В Туле зацвела сирень.
"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово.
Отметим, что цветение сирени в конце августа уже наблюдали жители Тульской области и Подмосковья в сентябре-августе 2016 года.
КСТАТИ
Существует примета: если сирень зацвела ранней осенью, зима настанет не скоро, но будет суровой.
"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово