В Туле начала цвести "осенняя" сирень

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-17T19:14:25+03:00

"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово

Об этом сообщают туляки

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К нам в редакцию обратилась читательница и прислала фото удивительного явления. В Туле зацвела сирень.

"Второй приход весны" запечатлела тулячка в поселке Скуратово.

Отметим, что цветение сирени в конце августа уже наблюдали жители Тульской области и Подмосковья в сентябре-августе 2016 года.

КСТАТИ

Существует примета: если сирень зацвела ранней осенью, зима настанет не скоро, но будет суровой.