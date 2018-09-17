2018-09-17T16:54:11+03:00
Общество

Участники всероссийского конкурса «Доброволец России» встретятся в Туле

Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Участники всероссийского конкурса «Доброволец России» встретятся в Туле с 20 по 23 сентября на учебно-тренировочной базе «Ока» (г. Алексин).

Волонтеры пройдут первый обучающий интенсив и познакомятся друг с другом. Опытные эксперты и тренеры в течение 3 дней будут обучать авторов проектов, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение работать с ресурсами, привлекать партнеров и планировать свою деятельность.

Всего на Всероссийский конкурс «Доброволец России» было подано свыше 15 тысяч проектов в 12 номинациях. Авторы проектов представляют разные социальные инициативы. Например, Маргарита Логунова со своей командой организовала в этом году более 50 поездок в детские дома Тулы и Тульской области с развлекательными программами, даря внимание маленьким деткам, оставшимся без родителей.

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