СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-17T11:46:53+03:00

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Начинается холодать, и горожане уже задаются вопросом: когда в Туле включат отопление?

В настоящее время в оружейной столице работают 179 котельных. 178 из них уже готовы к отопительному сезону 2018-2019 технически. Отстающая ото всех котельная будет готова до 25 сентября.

Лицензию на отопление получили 98 УК. Каждую неделю они предоставляют в администрацию города отчет о ходе подготовки к отопительному сезону в Туле.

Пока статус готовности составляет 99,4%. Однако, уже полностью готовы к началу отопительного сезона все центры образования города-героя.

Отметим, что отопительный сезон 2018-2019 в Туле начнется, когда температура воздуха на улице достигнет +8°С и будет держаться пять суток подряд. Вероятно, что такая погода ждет нас в октябре.

В планах у администрации города Тулы запустить горячую линию по вопросам отопления в городе.