2018-09-17T09:57:52+03:00
Досуг

Фолк-ватага "Соловьи-Разбойники"

Концерт для всей семьи
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Ярые казачьи, народные и авторские песни, в которых побратались: баян, балалайка, бубен, жалейки, ударная установка, гитара и бас!

Выступление ватаги – это всегда захватывающее зрелище: мастерское владение шашкой, трюки, пляски, игры и молодецкие забавы от бравых молодцов.

Концерт для всей семьи, полностью живой звук, уникальная атмосфера и заряд хорошего настроения!

В концерте принимает участие эстрадный балет Remix под руководством Ольги Чекмазовой.

ДК Туламашзавод, Тула, ул. Демидовская, 52

6 октября, начало в 17:00

Цена билетов от 450 руб. (0+)

Заказ билетов по тел.: 8 (4872) 385-285, на tula.planzala.ru или по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.2 киоск "Пресса" напротив центрального входа в ГКЗ.

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