С 16 по 19 сентября на улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев
Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонта дороги
Фото: Алексей ФОКИН
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В период проведения с 16 по 19 сентября 2018 года в Туле работ по ремонту дорожного покрытия и межрельсового пространства по улице Николая Руднева будет ограничено движение трамваев на участке от улицы Станиславского до улицы Агеева.
На период производства работ движение трамваев маршрутов №№ 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме: