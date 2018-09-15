С 16 по 19 сентября на улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-14T16:39:26+03:00

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В период проведения с 16 по 19 сентября 2018 года в Туле работ по ремонту дорожного покрытия и межрельсового пространства по улице Николая Руднева будет ограничено движение трамваев на участке от улицы Станиславского до улицы Агеева.

На период производства работ движение трамваев маршрутов №№ 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме: