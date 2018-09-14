В День оружейника в Туле прогремит салют

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-14T16:39:14+03:00

Оружейная столица уже готовится к празднованию

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В правительстве региона обсудили празднование Дня оружейника в Туле 19 сентября 2018 года. Участники совещания рассмотрели основные мероприятия, которые пройдут в этот день.

Так, торжества начнутся в Тульском государственном музее оружия. На Аллее Славы тульских оружейников состоится церемония открытия бюста Героя Социалистического Труда Федора Васильевича Токарева – выдающегося тульского конструктора-оружейника, создателя легендарного пистолета «ТТ».

В "шлеме" также презентуют книгу "Премия имени С.И. Мосина: из века в век" об оружейниках - лауреатах премии.

В областной филармонии состоится торжественное собрание, на котором будут чествовать ветеранов и отличившихся представителей профессии.

В 21:00 на Пролетарской набережной туляков и гостей города ждет праздничный салют.