Погода в Туле 15 сентября: небольшой дождь и переменный ветер
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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15 сентября 2018 года в Туле синоптики обещают переменную облачность.
Местами прольет небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо 1 мм).
Ветер переменный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +20…+25°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.