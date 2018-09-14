2018-09-14T16:39:08+03:00
Общество

Погода в Туле 15 сентября: небольшой дождь и переменный ветер

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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15 сентября 2018 года в Туле синоптики обещают переменную облачность.

Местами прольет небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо 1 мм).

Ветер переменный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +20…+25°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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