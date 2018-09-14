2018-09-14T16:43:58+03:00
Политика

В тульские заведения снова наведалась съемочная группа «Ревиззоро»

На своей странице телеведущая уже опубликовала снимок, сделанный в Туле
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«Ревизорро». «Пятница!»«Ревизорро». «Пятница!»
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В тульские заведения снова наведалась съемочная группа «Ревиззоро». Ведущая программа Настасья Самбурская была замечена около ТЦ «Утюг». Не исключено, что она направлялась в близлежащие точки общепита. Какие в этот раз заведения попадут «под раздачу», пока не раскрывается.

К слову, на своей странице телеведущая уже опубликовала снимок, сделанный на площади Ленина в Туле.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Напомним, последний раз съемочная группа популярного шоу приезжала в Тулу весной. Ольга Романовская проверяла кафе «Три толстяка», гостиницу «ИмператорЪ», ресторан «Респект» и одну из студенческих столовых.

Также в памяти туляков свеж визит в областную столицу Елены Летучей в 2014 году. Летучая тогда проверила пиццерию «Подкрепицца», которую после ее визита закрыли на ремонт, ресторан-пивоварню «Петр Петрович», столовую «Трактиръ» и гостиницу «Тула».

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