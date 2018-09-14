2018-09-14T16:05:52+03:00
Общество

В Тульской области осужденные совершили условный побег

В УФСИН России по Тульской области прошли тактико-специальные учения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области
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В регионе осужденные совершили условный побег. В УФСИН России по Тульской области прошли тактико-специальные учения на базе лечебно-исправительного учреждения №3.

Рано утром весь личный состав Управления и подведомственных ему учреждений был поднят по тревоге. По легенде учений трое осужденных сбежали, преодолев основное ограждение. Организатора побега сразу же задержала группа преследования вблизи учреждения. Двоим осужденным удалось скрыться.

В предполагаемый район поиска незамедлительно в полной боевой экипировке выдвинулись отряды из всех пенитенциарных учреждений области. На территории, прилегающей к лечебно-исправительному учреждению №3, был развернут настоящий полевой лагерь: поставлены палатки и полевая кухня, оборудованы места для отдыха и приема пищи.

В ходе заседания оперативного штаба учений была разработана специальная операция по обнаружению и захвату сбежавших преступников. Поиски увенчались успехом. Сбежавшие были обнаружены недалеко от исправительного учреждения. Сводный отряд УФСИН при поддержке подразделений полиции и Росгвардии выдвинулся к месту предполагаемого нахождения преступников и провел успешную операцию по их задержанию.

При подведении итогов начальник УФСИН Юрий Краснов поблагодарил личный состав за активное участие в тактико-специальных учениях и отметил, что мероприятие получило удовлетворительную оценку со стороны проверяющих из ФСИН России.

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