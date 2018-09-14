2018-09-14T16:19:43+03:00
Общество

Тульский областной экзотариум приглашает к участию в конкурсе фотографий и видеороликов

Туляки могут представить свои работы о животных
Виктория ЯКУШИНА
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Имена победителей будут объявлены 29 сентября - в День Рождения ЭкзотариумаИмена победителей будут объявлены 29 сентября - в День Рождения Экзотариума
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Принять участие в творческом соревновании от Тульского экзотариума может любой желающий. Имена победителей будут объявлены 29 сентября 2018 года, в День Рождения Экзотариума.

ФОТОКОНКУРС

Фотографируйте диких животных – птиц, насекомых, млекопитающих, рептилий и т.д. в черте города и присылайте на нашу электронную почту: ekzotariumtula@yandex.ru.

Конкурсные фотографии будут размещены в официальной группе Экзотариума https://vk.com/tulazoo, а победители в трех номинациях «Оригинальное фото», «Портрет», «Юмор» будут вознаграждены памятными сувенирами и пригласительными билетами. Лучшие работы будут размещены на фотовыставке зоопарка!

Правила участия:

-формат файла: JPG, JPEG,

-разрешение изображения: не ниже 300 dpi,

-размер файла: не более 3 Мб,

-в сопроводительном письме укажите конкурсную номинацию («Оригинальное фото», «Портрет» или «Юмор»), название фотографии, краткое описание условий съемки (место, время года), имя и фамилию автора, предпочитаемый способ связи,

-к участию допускаются не более 5 работ от одного автора,

-к участию в конкурсе не принимаются фотографии, скачанные из различных интернет-источников или полученные иным путем без соблюдения авторских прав,

- Экзотариум оставляет за собой право на публикацию присланных материалов при указании имени автора,

-номинации «Оригинальная художественная фотография» и «Портрет» оцениваются профессиональными фотографами, победитель в номинации «Юмор» выбирается пользователями группы Тульского областного экзотариума в сети «Вконтакте» большинством «лайков»,

- имена победителей будут опубликованы в официальной группе экзотариума в сети «Вконтакте» 29 сентября 2018г.

- срок подачи работ - до 27 сентября 2018г.

КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ

Широчайшее поле для фантазии и творчества! Присылайте свои видеоработы на электронный адрес ekzotariumtula@yandex.ru! Принимаются небольшие, но интересные видеосюжеты о животных безо всяких ограничений по выбору объекта съемки – дикие, домашние, сельскохозяйственные, вымышленные. Все они станут достойными конкурсантами!

Правила участия:

-формат файла: AVI, MPEG 4,

-минимальное разрешение: 720x480 (12:8 см).

-продолжительность ролика: от 1 до 2 минут,

-наличие сюжетной линии,

-видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с названием сюжета и именем автора.

-в сопроводительном письме укажите, пожалуйста Ваши имя и фамилию, предпочитаемый способ связи,

-к участию принимается не более 3 работ от одного автора.

-к участию в конкурсе не принимаются фотографии, скачанные из различных интернет-источников или полученные иным путем без соблюдения авторских прав,

- Экзотариум оставляет за собой право на публикацию присланных материалов при указании имени автора,

-победитель выбирается путем голосования членов жюри, председателем комиссии станет писатель, сценарист, каскадёр, актёр, хорунжий ЗОКО ВКО ЦКВ и советник окружного атамана по культуре Николай Губенков,

-имена победителей будут опубликованы в официальной группе экзотариума в сети «Вконтакте» 29 сентября 2018г.

- работы принимаются до 27 сентября 2018г.

Справки по телефону: (4872) 47-53-92

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