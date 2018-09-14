Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа возле детсада в Туле
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, 14 сентября 2018 года в Привокзальном районе города Тулы, близ детского сада "Филиппок" нашли тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями.
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
Следователем и криминалистом был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Проводится весь комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.