Икона Святого Благоверного князя Дмитрия Донского побывает в трех храмах Тульской области

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-14T12:04:22+03:00

14 сентября она побывает в храме в Димитрия Донского города Донского и в Богородицерождественском храме села Монастырщина

Изменить размер текста: A A

В дар Тульской епархии Московского Патриархата и правительству Тульской области передали икону Святого Благоверного князя Дмитрия Донского.

Икона написана известным современным иконописцем Валерием Лагутиным, изготовлена из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарем. Образ святого благоверного великого князя Дмитрия Донского освящен 20 июля в Архангельском соборе Московского Кремля на его святых мощах.

Икона побывает в трех храмах Тульской области.

Сегодня, 14 сентября она будет ждать прихожан в храме Димитрия Донского города Донского, а также с 16:00 - в Богородицерождественском храме села Монастырщина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

15 сентября в 11:00 она будет на Красном холме Куликова Поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль «Поле Куликово»: реконструкция эпизода средневекового сражения

Мероприятие пройдет в Тульской области с 13 по 15 сентября (подробности)