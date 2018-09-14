Новомосковские школьники обучатся в «Сириусе»

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-14T11:48:23+03:00

Ученики из Новомосковска смогут не только углубить свои знания по химии и физике, но и познакомиться с олимпийской столицей 2014 года

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В течение 10-ти дней ученики из Новомосковска смогут не только углубить свои знания по химии и физике, но и познакомиться с олимпийской столицей 2014 года, побывать на экскурсиях и, конечно, отдохнуть у моря.

В «Сириусе» воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет насыщенная учебная программа, включающая в себя лекции и мастер-классы известных ученых и признанных экспертов, а также ежедневный 6-тичасовой интенсив по подготовке к олимпиадам в соответствии с профилем «Химия» или «Физика». Эту работу с ребятами будут вести преподаватели Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно со своими коллегами из регионов. В таком тесном сотрудничестве состоится обмен опытом и образовательными технологиями, который позволит преподавателям образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко повысить свою квалификацию и усовершенствовать работу с детьми.

Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые

Помимо профильной программы, учащихся центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет развивающий досуг, занятия спортом, оздоровительные процедуры, а также ознакомительные экскурсии в Сочи, Олимпийский парк и Красную поляну. Для ребят будут созданы все условия, чтобы не только углубить свои знания, но и хорошо отдохнуть.

Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые. Это лишь первый шаг на пути длительного и многостороннего сотрудничества, которое направлено на раскрытие потенциала одаренных детей и создание системы «социальных лифтов» для талантливой молодежи.

Воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет насыщенная учебная программа

О центре «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Цель работы образовательного центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

О новомосковском центре «Квант»

Образовательный центр «Квант» для одаренных детей в Новомосковске начал свою работу в январе 2017 года на базе МБОУ «Центр образования №4». Основными предметами для занятий с одаренными и мотивированными детьми являются математика, физика и химия.