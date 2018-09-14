2018-09-14T11:48:23+03:00
Общество

Новомосковские школьники обучатся в «Сириусе»

В образовательном центре «Сириус» в Сочи заработала Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко. Среди учеников школы шестеро ребят из новомосковского центра детского научного и инженерного-технического творчества «Квант»
Виктория ЯКУШИНА
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Ученики из Новомосковска смогут не только углубить свои знания по химии и физике, но и познакомиться с олимпийской столицей 2014 годаУченики из Новомосковска смогут не только углубить свои знания по химии и физике, но и познакомиться с олимпийской столицей 2014 года
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В течение 10-ти дней ученики из Новомосковска смогут не только углубить свои знания по химии и физике, но и познакомиться с олимпийской столицей 2014 года, побывать на экскурсиях и, конечно, отдохнуть у моря.

В «Сириусе» воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет насыщенная учебная программа, включающая в себя лекции и мастер-классы известных ученых и признанных экспертов, а также ежедневный 6-тичасовой интенсив по подготовке к олимпиадам в соответствии с профилем «Химия» или «Физика». Эту работу с ребятами будут вести преподаватели Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно со своими коллегами из регионов. В таком тесном сотрудничестве состоится обмен опытом и образовательными технологиями, который позволит преподавателям образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко повысить свою квалификацию и усовершенствовать работу с детьми.

Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые

Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые

Помимо профильной программы, учащихся центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет развивающий досуг, занятия спортом, оздоровительные процедуры, а также ознакомительные экскурсии в Сочи, Олимпийский парк и Красную поляну. Для ребят будут созданы все условия, чтобы не только углубить свои знания, но и хорошо отдохнуть.

Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые. Это лишь первый шаг на пути длительного и многостороннего сотрудничества, которое направлено на раскрытие потенциала одаренных детей и создание системы «социальных лифтов» для талантливой молодежи.

Воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет насыщенная учебная программа

Воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет насыщенная учебная программа

О центре «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Цель работы образовательного центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

О новомосковском центре «Квант»

Образовательный центр «Квант» для одаренных детей в Новомосковске начал свою работу в январе 2017 года на базе МБОУ «Центр образования №4». Основными предметами для занятий с одаренными и мотивированными детьми являются математика, физика и химия.

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