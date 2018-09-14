29,2% жителей Тульской области умирают в течение года с момента обнаружения онкологии

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-14T11:48:23+03:00

Это один из самых высоких показателей по стране

Изменить размер текста: A A

В 2017 году в России почти на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний. Рост данного показателя нормален. Причины тому - онконастороженность врачей, а значит - более тщательная диагностика, которая помогает обнаружить рак на ранних стадиях развития - первой или второй.

Больше всего выявляемость увеличилась в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровской крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%).

Хуже всего с выявляемостью в 2017 году - в Калмыкии и Якутии. В пятерке с ними - Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

Тульская область тоже далеко вперед не ушла. 46,2% окнологических заболеваний обнаружилось на поздней стадии у жителей нашего региона в 2017 году.

Кроме того, эксперты установили, сколько пациентов умирают в течение года с момента обнаружения заболевания. По России этот показатель составляет 22,5%, что, по мнению экспертов, не есть хорошо. При этом показатель снизился за год на 0,7%.

Отметим, что в 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского.

В Чукотском автономном округе — 36,6%, Якутии — 32,1%, Хакасии — 30,3%, Еврейской автономной области — 29,8%, Тульской области — 29,2%.