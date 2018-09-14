Годовщина Куликовской битвы в Тульской области вошла в первую пятерку событий выходного дня

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-14T09:31:38+03:00

Мероприятие пройдет в Тульской области с 13 по 15 сентября

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Праздник годовщины Куликовской битвы в Тульской области вошел в первую пятерку событий выходного дня начала осени. К таким выводам пришло аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа популярности и уникальности событий.

638 годовщину Куликовской битвы отпразднуют 15 сентября на Красном холме и на территории музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом. В программе - театрализованная реконструкция битвы, турниры по средневековому бою и историческому фехтованию, концерты средневековой и духовой музыки, исторический квест и др.

Также в «пятерку» вошли фестивали "Казачья станица Москва" (Коломенское), "Антоновские яблоки" (Коломна), "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" (Железноводск и Ессентуки), "Спожинки" (Рязань).

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Мероприятие пройдет в Тульской области с 13 по 15 сентября (подробности)