2018-09-14T09:16:14+03:00
Общество

Тульская область оказалась в шаге от попадания в десятку самых загрязненных регионов

Регион занял 75 место из 85 в экологическом рейтинге
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам лета 2018 года.

Тульский регион сместился в нем на 1 позицию. Область заняла 75 место в рейтинге из 85 возможных. Ее отделяет одна строчка от попадания в десятку самых загрязненных регионов.

Природоохранный индекс региона равняется 33-м из 67. Промышленно-экологический индекс замер на отметке 27/73. Социально-экологический индекс - 64/36. Сводный экологический индекс — 43/57.

Самым чистым регионом стала Тамбовская область. Замыкает рейтинг — Свердловская область.

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