Отравление детей в санатории «Иншинка»: в следственном управлении организована проверка

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-14T08:40:19+03:00

По ее результатам будет принято процессуальное решение

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Напомним, с 10 на 11 сентября дети, отдыхающие в санатории «Иншинка», пожаловались на боли в животе и сопутствующие симптомы. На следующее утро пятеро ребят госпитализировали в инфекционный стационар с кишечной инфекцией.

По данному факту проверки начали проводить прокуратура Ленинского района, Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Теперь подключилось еще и следственное управление. Следователи собираются восстановить обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.