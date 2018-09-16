СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-16T12:56:38+03:00

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15 сентября в Туле состоялась премьера Королевского цирка Гии Эрадзе. Перед началом спектакля в просторном фойе уже было не протолкнуться. Туляки с нетерпением ждали начала шоу.

Фото: Мария ВЛАСОВА

На протяжении трех часов зрителям продемонстрировали все жанры циркового искусства: дрессуру животных, высшую школу верховой езды, эквилибр, профессиональный балет и многое другое.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Уникальный аттракцион со львами и тиграми «Дикий мир джунглей» представила «Принцесса российского цирка» Людмила Суркова. Вместе со львами на манеже появились невероятно красивые тигры.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Туляков также покорил номер «Встречные качели». Взмывая под купол, акробаты на качелях без страховки демонстрировали удивительные трюки.

- Цирк – это риск и очень серьезная работа. «Встречные качели» – это очень сложный номер. Ребята обладатели всевозможных золотых наград международного циркового фестиваля, - рассказал заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. - Этот номер молодой. Его выпустили буквально два года назад. В этом году номер поедет на очередной фестиваль в Китай. Мы надеемся на его триумфальный успех.

Фото: Мария ВЛАСОВА

По завершении спектакля зал рукоплескал артистам стоя, пока из манежа не ушел самый последний артист. Гия Эрадзе поделился своими впечатлениями после премьеры. Он отметил, что как создатель Королевского цирка, премьерой спектакля в Туле доволен.

Фото: Мария ВЛАСОВА

- Зрителя обмануть невозможно. Тем более в Туле он искушенный: видел много цирковых программ. Те овации, которыми нас впервые на манеже тульского цирка встречала публика, для меня лично, самая высокая награда, - сообщил Гия Эрадзе. - Спасибо вам, зрители! Мы очень старались. Любая премьера в любом городе всегда волнительна. Ты волнуешься так, будто впервые выходишь в манеж. Такое состояние у настоящих артистов всегда есть и его не убрать. Наверное, в этом заключается профессионализм артиста, мера его ответственности перед публикой, ту, которую мы испытывали на спектакле.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Гастроли Королевского цирка в Туле продлятся до 14 октября. Затем спектакль покажут в Штутгарте (Германия). А еще через несколько месяцев 59 артистов Королевского цирка представят Россию на самом престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. В том числе, на суд жюри будут представлены, полюбившиеся тулякам, «встречные качели», «воздушный номер» и другие визитные карточки шоу.