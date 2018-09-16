2018-09-16T10:20:45+03:00
Общество

В Туле проходит III благотворительный фестиваль помощи животным

Анна ЖУКОВА
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15 и 16 сентября в Туле проходит III Благотворительный фестиваль помощи животным – подопечным тульских волонтеров и приюта «Любимец». Основная задача фестиваля – сформировать бережное и ответственное отношение к животным не только у детей, но и у взрослых.

Сегодня, 16 сентября, в День собак, фестиваль посетят студенты-первокурсники Тульского сельскохозяйственного колледжа, поступившие на новую специальность «Кинология». Ребята познакомятся с работой волонтеров и узнают, как правильно ухаживать за животными.

На благотворительной ярмарке гости могут приобрести сувениры, корма и все необходимое для животных из приюта. Помимо этого, на фестивале можно получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.

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