Тульский «Арсенал» ощипал самарские «Крылья» - 4:0

15 Сент. 23:30 2018-09-15T23:45:08+03:00

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15 сентября. Теплый осенний вечер. Переполненный стадион «Арсенал». Матч обещал быть жарким. Так оно и случилось.

«Арсенал» сразу ринулся в атаку. На 7-ой минуте Джорджевич издалека пробил по воротам голкипера самарцев Рыжикова, но мяч улетел чуть в сторону от створа.

На 20-й минуте канониры соорудили первый гол. Все тот же Лука удачно прострелил с правого фланга в штрафную, и Сергей Ткачев «подправил» мяч в ворота. На 24 минуте «Арсенал» чуть было не удвоил преимущество, но Горбатенко «зарядил» точно в руки голкиперу.

Нужно было забивать второй. Все мы знаем «особенность» оружейников пропускать в конце второго тайма. Но на перерыв команды так и разошлись со счетом 1:0.

Фото Сергея Васютинского

Однако долго ждать болельщикам не пришлось. Второй тайм «Арсенал» снова начал с красивого гола. Сергей Ткачев оформил дубль на 50 минуте. Возможно, он мог бы стать автором первого хет-трика этого сезона, если бы не замена.

Еще одно чудо случилось на 73 минуте. И сотворил его Лука Джорджевич! Наш сербский форвард открылся под пас от Горбатенко, добежал до ворот, ударил, попал в голкипера, но тот не сумел зафиксировать мяч. Отскок. Второй удар — точно между ног защитника и в сетку ворот! Фееричный момент – 3:0!

Фото Сергея Васютинского

Болельщики начали внимательно вглядываться в лица игроков. А это точно «Арсенал»?

Жирную точку в этом празднике жизни поставил Залимхан Бакаев. У ворот «Крыльев» случилась непонятная с виду заварушка, Бакаев воспользовался моментом и «впихнул» мяч в сетку! Разгром – 4:0. Такого мы не видели давно!

Фото Сергея Васютинского

Кажется, сами тренера не ожидали такого исхода. Хотя во время пресс-конференции Олег Кононов заявил, что «Арсенал» играл сегодня на 50% (видимо с «Крыльями» счет должен был быть 8:0). Тем не менее, он похвалил своих подопечных и сообщил, что продолжит работать с молодежью. «Мне нравится, когда футболисты растут на моих глазах», - сказал Кононов.

Тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов был печален и немногословен. На него было грустно смотреть. «У нас ничего не получилось. Поле двух голов рассыпались», - посетовал он. При этом Тихонов отметил, что у «Арсенала» было много интересных моментов, а Олега Кононова он назвал самым удачным трансфером для тульской команды.

Кстати, статистика в этот раз тоже поразительная: у «Арсенал» 11 ударов в створ ворот, в то время как у «Крыльев» только 1.

Таким образом, канониры поднялись на 10-ую строчку турнирной таблицы.

Напомним, ровно через неделю «Арсенал» примет на своем поле казанский «Рубин». Хочется верить, что парни не растеряют настрой и боевой дух.