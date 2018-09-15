2018-09-15T09:06:51+03:00
Общество

Со следующей недели Тула погрузится в осень

Анна ЖУКОВА
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Тепло задержится в оружейной столице ещё на пару дней — в пятницу и субботу ожидается до +23°C. Однако с воскресенья и до конца следующей недели погода расстроит туляков. Начнутся кратковременные дожди и резкие температурные скачки. Придут и холодные осенние ветра.

В пятницу, 14 сентября, туляки ещё погреются под лучами солнца — температура воздуха в днем поднимется до +20…+22°С. Ночью же синоптики обещают +8…+13°С. Ветер при этом будет юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Температура продолжит расти и в субботу. 15 сентября в Туле ожидается тёплая и солнечная погода до +21…+23°C. При этом ночью будет +9…+13°C. Ветер переменный, слабый со скоростью 1-6 м/с. Атмосферный фон на уровне 751 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 сентября, к Тульской области приблизится атмосферный фронт — он принесёт дожди и снизит показания термометров. Днём температура составит +16…+18°С, а ночью понизится до +8…+10°С.

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