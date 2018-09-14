Алексей Дюмин о районной больнице Ясногорска: Все намного хуже, чем мне докладывали

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-13T16:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

12 сентября 2018 года глава региона побывал в районной больнице Ясногорска, а на следующий день провел совещание, где отметил плачевное состояние медицинского учреждения.

- Скажу прямо: все намного хуже, чем мне докладывали. Нужно срочно принимать меры, чтобы привести в порядок и само здание, и прилегающую территорию. Понятно, что денег, которые закладываются в региональном бюджете на сферу здравоохранения, недостаточно, чтобы сделать все и сразу. Но и доводить медицинские учреждения практически до разрушения нельзя. Нужно грамотно расставлять приоритеты, - сказал Алексей Дюмин министру здравоохранения региона Андрею Третьякову.

Руководитель минздрава доложил, что создан полный реестр проблем материально-технической базы учреждений здравоохранения области. Составлен перспективный план на три года. По словам Андрея Третьякова, учреждения предусматривают в плане финансово-хозяйственной деятельности расходы на поддержание материально-технической базы, помогают и спонсоры.

Отдельное внимание Губернатор обратил на вопрос маршрутизации больных и поручил заместителю председателя правительства Марине Левиной совместно с министром здравоохранения проработать этот вопрос.

Губернатор отметил, что в бюджете области на следующий год необходимо предусмотреть средства на ремонт Ясногорской больницы. Взять на контроль решение этого вопроса Алексей Дюмин поручил председателю регионального правительства Юрию Андрианову м своему заместителю Сергею Егорову.