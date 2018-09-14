Тула и Тульская область представили на международном туристском форуме-выставке «ОТДЫХ LEISURE 2018»

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-13T16:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

11-13 сентября в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел 24-й международный туристский форум-выставка «ОТДЫХ LEISURE 2018».

В этом году на форуме город Тула и Тульская область были представлены стендом «Тула – новогодняя столица России». Его посетители могли ознакомиться с туристическими и гастрономическими брендами тульского края, популярными музеями, уникальными местами и новыми тематическими маршрутами и программами.

На протяжении трех дней работы выставки гости стенда смогли сделать фотографии в тематических фотозонах, сотрудники Городского концертного зала, Центра и культуры и досуга сыграли роли сказочных персонажей, проводили различные конкурсы, а также приглашали гостей посетить Тулу в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».