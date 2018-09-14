2018-09-13T16:26:27+03:00
Общество

Тула и Тульская область представили на международном туристском форуме-выставке «ОТДЫХ LEISURE 2018»

Гостей форума пригласили посетить наш город в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России»
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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11-13 сентября в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел 24-й международный туристский форум-выставка «ОТДЫХ LEISURE 2018».

В этом году на форуме город Тула и Тульская область были представлены стендом «Тула – новогодняя столица России». Его посетители могли ознакомиться с туристическими и гастрономическими брендами тульского края, популярными музеями, уникальными местами и новыми тематическими маршрутами и программами.

На протяжении трех дней работы выставки гости стенда смогли сделать фотографии в тематических фотозонах, сотрудники Городского концертного зала, Центра и культуры и досуга сыграли роли сказочных персонажей, проводили различные конкурсы, а также приглашали гостей посетить Тулу в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

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