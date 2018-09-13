В Туле определелили лучшего психолога МЧС России в 2018 году
13 сентября в Туле в рамках ежегодной научно-практической конференции психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» подведены итоги конкурсов «Лучший психолог МЧС России - 2018» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе МЧС России».
Среди работников психологических служб призовые места распределились следующим образом:
1 место – психолог отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» Наталья Могиленских;
2 место – старший психолог-инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Марина Останина;
3 место - психолог отдела кадров, воспитательной работы и психологического обеспечения ФГКУ «1 ОФПС по Чеченской Республике» Мадина Амаева.
Приз зрительских симпатий достался психологу отдела кадров, воспитательной работы и психологического обеспечения ФГКУ «1 ОФПС по Чеченской Республике» Мадине Амаевой.
Лучшими комнатами психологической разгрузки признаны:
1 место - комната психоэмоциональной разгрузки ФГКУ «СПСЧ МЧС России по Омской области» и комната психоэмоциональной разгрузки ГУ МЧС России по Тверской области;
2 место - комната психоэмоциональной разгрузки ГУ МЧС России по Архангельской области;
3 место - комната психоэмоциональной разгрузки ФГКУ «1 отряд ФПС по Чеченской Республике».
Следует отметить, что для участия в конкурсе ежегодно представляются оборудованные комнаты психоэмоциональной разгрузки подразделений системы МЧС России.
Это делается с целью оценки используемого в системе чрезвычайного ведомства специального оборудования для работы специалистов психологической службы, повышения качества использования современных методов и технологий при организации мероприятий по психологическому сопровождению деятельности личного состава МЧС России.