Погода в Туле 14 сентября: небольшой дождь и гроза
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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14 сентября 2018 года в Туле и области облачно с прояснениями.
Ночью без осадков, днем местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо 3 мм).
Местами также синоптики обещают грозу.
Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Порывы его при грозе могут достигать 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.