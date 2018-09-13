2018-09-13T16:20:40+03:00
Общество

Погода в Туле 14 сентября: небольшой дождь и гроза

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 сентября 2018 года в Туле и области облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо 3 мм).

Местами также синоптики обещают грозу.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Порывы его при грозе могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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