В Тульскую область прибыла икона Святого Благоверного князя Дмитрия Донского

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-13T14:53:09+03:00

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13 сентября 2018 года у колокольни Тульского кремля прошла церемония принесения в дар Тульской епархии Московского Патриархата и правительству Тульской области иконы Святого Благоверного князя Дмитрия Донского.

Образ создан известным современным иконописцем Валерием Лагутиным. Икона изготовлена из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарем. Она была освящена 20 июля в Архангельском соборе Московского Кремля на мощах святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Фото: Правительство ТО

По окончании церемонии митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен в храме в честь Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии в Тульском кремле.

В память о павших воинах после богослужения на территории Тульского кремля начался Крестный ход.

Он пройдет до места Куликовской битвы и завершится торжественным выносом иконы из храма преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме Куликова Поля, шествием к Памятной Стеле святого благоверного князя Дмитрия Донского и литией по погибшим воинам на поле сражения.

Икона побывает в трех храмах Тульской области:

13 сентября в 14:00 – в церкви Параскевы Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий Храм) с. Дедилово Киреевского района;

14 сентября в 10:00 – в храме Димитрия Донского г. Донского;

14 сентября, в 16:00 – в Богородицерождественском храме с. Монастырщина;

15 сентября в 11:00 – на Красном холме Куликова Поля.

Кроме того, с 15 до 21 сентября состоятся Всероссийский экологический субботник и высадка ратного леса (100 именных крупномерных дубов) на Куликовом поле, посвященный 30-летию прославления причисления к лику Святых святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.