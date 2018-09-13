«Королевский цирк» Гии Эрадзе: Шоу, ломающее стереотипы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-13T13:42:43+03:00

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Напомним, один из проектов Гии Эрадзе «Баронеты» на манеже был представлен в Туле в прошлом году. «Королевский цирк» тульский зритель увидит впервые.

В преддверии премьеры состоялась пресс – конференция, на которой заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе рассказал о новом шоу. Также на вопросы журналистов ответила директор Тульского цирка Тамара Бортникова и дрессировщица, «Принцесса российского цирка» Людмила Суркова.

Золотой замок и эксклюзивные костюмы

- К нам впервые в гости приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе. Мы долго ждали, просили, не буду скрывать. И вот они здесь. Это потрясающее шоу, признанное всем цирковым миром. Нам оказана большая честь. Надеюсь, все жители и гости Тулы оценят шоу по достоинству, - отметила директор Тульского цирка Тамара Бортникова.

По словам создателей циркового шоу, его уникальность заключается в масштабе, грандиозных авторских декорациях, не имеющих аналогов в мире, мастерстве артистов и невероятном количестве дрессированных животных.

Фото: Алексей ФОКИН

На манеже зрители увидят тигров, львов, медведей, зебр, лам, шимпанзе, лошадей, лемуров, гиббонов, кенгуру и др.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Специально для спектакля сшили 2 тысячи эксклюзивных костюмов. Кроме того, спроектирован огромный золотой замок, возвышающийся под самый купол цирка, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski, создан трехуровневый занавес, скрывающий весь манеж. Это шоу призвано ломать стереотипы.

Для того чтобы доставить весь реквизит в Тулу понадобилась 21 фура. С собой артисты привезли дополнительные помещения, вольеры, чтобы животные чувствовали себя комфортно.

Фото: Алексей ФОКИН

Все новое — давно забытое старое

- Королевский цирк - это некий синтез эстрады, мюзикла, цирка. Сплетение жанров. То, чего не было никогда, поэтому коллектив пользуется успехом, - рассказал заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. - Королевский цирк официально объявлен «Лучшим цирковым шоу» по результатам голосования зрителей и профессионального жюри, получив Первую Международную премию «Мастер» в номинации «Шоу года».

Заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе

В основе спектакля лежит сюжетная линия. Шут и хранитель короны короля вместе со свитой путешествует по пяти континентам. На протяжении своего пути он попадает в различные истории. И так пока главный герой не дойдет до финала — коронации.

Длительность шоу - около 3 часов. В нем используются всевозможные жанры: от дрессуры, эквилибра, эстрадного балета, до трюков, которые исполняют воздушные гимнасты на ремнях, люстрах и цепях. В представлении задействовано 120 человек.

- Когда я создаю проект, исхожу из следующих принципов: для меня это должно быть что-то новое, непохожее на классический цирк. Нужно создавать стильное, новое шоу, чтобы шли те, кто перестали ходить в цирк, - поделился Гия Эрадзе. - Все, что мы делаем сегодня, давно забытое старое. Но мы преподносим это, используя новые технологии: оформление, декорации, костюмы. Всегда на манеже цирка присутствуют профессиональные танцоры.

В клетке с 13 хищниками

Во рамках шоу туляки увидят уникальный аттракцион «Дикий мир джунглей». На манеже появятся африканские львы, рыжие и белые тигры.

Фото: Алексей ФОКИН

Хищников дрессирует «принцесса цирка» Людмила Суркова.

«Принцесса российского цирка» Людмила Суркова

В Тулу она приехала с высшей наградой, «Золотым слоном», международного фестиваля в Московском цирке Никулина, которую получил аттракцион.

"Золотой слон"

- 10 лет назад мы выпустили во Владивостоке аттракцион «Дикий мир джунглей». Тогда у нас было не так много животных (1 тигр и 5 львиц). Мы вместе с Гией заходили в клетку. В итоге мы выросли в огромный аттракцион, в котором на данный момент 13 хищников, - говорит Людмила Суркова. - С успехом выступаем. Каждый раз у нас что-то новое: реквизит, опасные трюки. Мы не стоим на месте. Готовится еще один трюк, аналогов которому нет. Какой, пока тайна за семью печатями.

«Королевский цирк» Гии Эрадзе

Престижное событие циркового мира

15 сентября зрители впервые увидят цирковое шоу. В день премьеры в манеж выйдет заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе.

Гастроли продлятся в Тульском государственном цирке до 14 октября. После Тулы Королевский цирк отправится на гастроли в Штутгарт. А затем артистов ждет волнительное событие: фестиваль в Монте-Карло. Артисты Гии Эрадзе представят Россию на самом престижном событии циркового мира.

«Королевский цирк» Гии Эрадзе

КСТАТИ

Именно в Туле создается уникальное оборудование для номера, который впервые покажут в Монако. Номер предполагает групповую трансформацию (быструю смену костюмов). В нем будут задействованы 12 человек, использоваться порядка 50 костюмов. Создание номера обошлось почти в 13 млн рублей и заняло почти год времени. Не исключено, что туляки станут первыми, кто увидит его перед премьерой в Монте-Карло.