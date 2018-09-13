2018-09-13T11:51:36+03:00
Общество

В "Тульском" твороге нашли слишком много антибиотиков

Роскачество проверило творог 9-процентной жирности, производимый на тульской земле
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Тимур ХАНОВФото: Тимур ХАНОВ
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Специалистами были изучены 73 российские торговые марки, которые производят творог.

Испытания продуктов прошли по 25 показателям качества и безопасности. Творог был проверен на наличие плесени, дрожжей, опасных микроорганизмов и антибиотиков, было изучено качество молока и закваски. Также искали фальсификаты.

Был исследован и творог марки "Тульский". В его составе нашли превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем. Та же проблема еще в восьми торговых марках (Савушкин Хуторок, Кубанский молочник, Чабан, Зелёный луг, Деревенский Молочный Завод, Камарчагский, «Северодвинск-Молоко», Добрая Кормилица).

Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность проверить молоко на входе, когда его привозят на производство.

Какие марки творога жирностью 9 процентов стали самыми лучшими по результатам проверки - читайте здесь.

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