От кишечной инфекции в санатории «Иншинка» пострадали 18 детей
Ранее мы сообщали, что ночью с 10 на 11 сентября 2018 у шести детей, отдыхающих на территории санатория «Иншинка» в Тульской области, возник кишечный синдром.
Пятеро из них были переведены в ГУЗ «Детская инфекционная больница №4». Одного ребенка забрали домой.
Как известно в настоящее время, еще у 12 детей в ту ночь отмечались тошнота и однократная рвота при нормальной температуре.
Все дети были осмотрены детским инфекционистом и эпидемиологом. Их состояние сейчас удовлетворительное, жалоб нет.
- В настоящее время прокуратурой Ленинского района проводится проверка в целях установления причин и условий, послуживших причиной заболевания несовершеннолетних, выявления и принятия мер к привлечению к ответственности виновных в происшествии должностных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Результаты проверки прокуратурой области взяты на контроль.