2018-09-13T10:06:10+03:00
Происшествия

От кишечной инфекции в санатории «Иншинка» пострадали 18 детей

Прокуратурой Ленинского района проводится проверка
Виктория ЯКУШИНА
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Проводится прокурорская проверкаПроводится прокурорская проверка
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Ранее мы сообщали, что ночью с 10 на 11 сентября 2018 у шести детей, отдыхающих на территории санатория «Иншинка» в Тульской области, возник кишечный синдром.

Пятеро из них были переведены в ГУЗ «Детская инфекционная больница №4». Одного ребенка забрали домой.

Как известно в настоящее время, еще у 12 детей в ту ночь отмечались тошнота и однократная рвота при нормальной температуре.

Все дети были осмотрены детским инфекционистом и эпидемиологом. Их состояние сейчас удовлетворительное, жалоб нет.

- В настоящее время прокуратурой Ленинского района проводится проверка в целях установления причин и условий, послуживших причиной заболевания несовершеннолетних, выявления и принятия мер к привлечению к ответственности виновных в происшествии должностных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Результаты проверки прокуратурой области взяты на контроль.

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