В Туле опредилили подрядчика на отлов и содержание безнадзорных животных

СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-13T09:13:46+03:00

Изменить размер текста: A A

По словам руководителя Благотворительного фонда помощи бездомным животным «НИКА» Веры Митиной, в их распоряжении находятся два приюта, которые расположены в Зеленограде (Московская область).

Помещения позволяют разместить всех отловленных животных. В рамках контракта организации необходимо отловить за год в Туле 805 собак по заявкам Городской службы единого заказчика.

У фонда есть два автомобиля, оборудованных кондиционерами, клетками с водой, для комфортного перевоза животных в приют.

По условиям контракта подрядчик должен содержать животных в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Однако фонд планирует животных оставлять и искать им хозяев. Те собаки, которым не найдут новый дом, останутся жить в приюте.

Также специалисты решают вопрос с возможным отловом потерявшихся животных. В ближайшее время на сайте фонда появится страница, на которой будут размещаться фото пойманных в Туле собак. Если владелец узнает своего питомца, то его вернут ему обратно.