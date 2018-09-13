В пруду под Тулой нашли труп без головы и кистей рук

СЕГОДНЯ 08:22 2018-09-13T08:36:30+03:00

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10 сентября 2018 года в головном пруду рыбхоза «Кобыленка» близ деревни Кытино Ефремовского района Тульской области ловилась не только рыбка. Местные нашли в воде изуродованное тело мужчины.

У трупа не было головы и кистей рук. Вероятно, именно таким жестоким способом причастные к расправе пытались сделать так, чтобы мужчину не опознали после обнаружения.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, до настоящего времени личность погибшего выяснить не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Приметы потерпевшего:

мужчина ростом 180-190 см, умеренного питания, размер обуви 41-42, на плечах и грудной клетке имеются веснушки, особые приметы (татуировки, послеоперационные шрамы и т.п.) отсутствуют, волосы на лобке светло-русые, был одет в мужские трусы темно-синего цвета типа «плавки».

По мнению экспертов, тело сбросили в пруд в период с 21:30 9 сентября до 9:30 10 сентября 2018 года.

Правоохранители просят туляков оказать содействие в установлении личности умершего мужчины.

Всем, кому что-либо известно о предполагаемой личности потерпевшего, просим сообщить об этом по следующим телефонам:

02, 8 (487-41) 6-36-87 (Ефремовский МРСО).