В ДТП с четырьмя грузовиками в Туле погибли два человека, один пострадал
Подробности произошедшего ДТП в Туле выясняют правоохранители [фото]
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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13 сентября 2018 года в 03:38 на 164-ом км трассы М-2 "Крым" в ГО Тула произошло ДТП.
Столкнулись четыре грузовых автомобиля: "Газель", "Соболь", "Хино" и "Мерседес".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным УМВД России по Тульской области, в автоаварии погибли два человека, еще один пострадал. се они водители грузовиков.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Сотрудники регионального ГИБДД проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.