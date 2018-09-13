2018-09-13T08:15:54+03:00
Происшествия

В ДТП с четырьмя грузовиками в Туле погибли два человека, один пострадал

Подробности произошедшего ДТП в Туле выясняют правоохранители [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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13 сентября 2018 года в 03:38 на 164-ом км трассы М-2 "Крым" в ГО Тула произошло ДТП.

Столкнулись четыре грузовых автомобиля: "Газель", "Соболь", "Хино" и "Мерседес".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным УМВД России по Тульской области, в автоаварии погибли два человека, еще один пострадал. се они водители грузовиков.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники регионального ГИБДД проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.

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