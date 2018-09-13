Стоматологи проверят туляков на онкологические заболевания
15 сентября 2018 года с 9:00 до 15:00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.
Акции состоятся по адресам:
г. Тула, ул. Кутузова, д. 35а;
филиал №1, г. Щекино, ул. Пионерская, д. 36а.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.