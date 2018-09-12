Алексей ДЮМИН: Долг каждого – уметь оказать помощь тому, кто попал в беду

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-12T16:28:05+03:00

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12 сентября 2018 года в ЦПКиО им. П.П. Белоусова прошла церемония открытия Дня первой помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!».

Присутствующий на мероприятии губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что Всероссийская акция «Научись спасать жизнь» проходит в Тульской области второй год подряд. Это хорошая возможность привлечь к ней еще больше людей.

- Наш регион стал «пилотным» по реализации этого проекта. Очень важно, что в акции принимает участие молодежь. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И долг каждого – уметь оказать помощь тому, кто попал в беду, - подчеркнул глава региона.

Фото: Правительство ТО

В акции в Туле принимают участие около 1000 школьников, студентов, воспитанников Первомайской кадетской школы.

Проект стартовал еще 1 июля. Его цель – обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях.

За это время уже подготовлено 140 инструкторов, которые теперь обучают слушателей.

Всего с начала проекта проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек.