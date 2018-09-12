День города Тулы 2018 в цифрах

СЕГОДНЯ 09:12 2018-09-12T09:14:55+03:00

В оружейной столице подвели итоги проведения мероприятий Дней города-героя Тулы и Тульской области

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В праздничные дни, 8 и 9 сентября 2018, года Казанскую набережную и улицу Металлистов посетили около 100 000 человек.

На открытой тренировке на новой спортплощадке «Сильный двор» на Пролетарской набережной приняли участие более 200 человек.

Вечернюю музыкальную программу посетили 5 000 человек, а в течение дня на Пролетарской набережной побывали более 20 000 жителей и гостей города.

В полумарафоне «Оружейная столица» участвовали более 1000 спортсменов.

Второй Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» – увидели более 5 000 человек.

А вечерний марафон звезд российской эстрады собрал на площади более 10 тысяч зрителей.

Более 350 мероприятий прошли одновременно на 7 сценах Тулы и 8 площадках Ленинского района.

Вво всех муниципалитетах региона было проведено более 1000 мероприятий, в которых приняли участие свыше 250 тысяч человек.

Всего, по данным УМВД России по Тульской области, праздничные мероприятия в Тульской области за два дня посетили около полумиллиона человек.