За неделю клещи покусали 35 детей в Тульской области

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-11T16:34:49+03:00

Если вас укусил клещ, необходимо обратиться в медицинскую организацию

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С 3 по 9 сентября 2018 года с укусами клещей в больницы Тульской области обратились 86 человек, среди них - 35 детей.

С начала сезона с укусами паразитов зарегистрировано 3 878 человек (в том числе детей - 1148).

Нападения кровососов происходят во всех районах Тульской области.

Случаи присасывания отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

За период мониторинга исследовано 2156 проб клещей, снятых с людей, и 254 пробы из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 13,3%, анаплазмой – 3,8%.

Проведены акарицидные обработки 1380,2 га территории Тульской области, в том числе 549,5 га территория летних оздоровительных учреждений.

Если вас укусил клещ, необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная, д.114, тел. 37-39-56) с 08-30ч. до 16-12ч. ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.