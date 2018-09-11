Погода в Туле 12 сентября: дождь и ветер

«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля

По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти