Погода в Туле 12 сентября: дождь и ветер
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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12 сентября 2018 года в Туле и области прогнозируется переменная облачность.
Ночью синоптики обещают без осадков, а вот днем ужее местами небольшой дождь (менее 1 мм).
Ветер ночью южный с порывами 4-9 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха по Тульской области ночью +10…+15°С, днем +21…+26°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.