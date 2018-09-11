«Королевский цирк» Гии Эрадзе прибыл в Тулу

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-11T14:52:01+03:00

Для туляков выступят 120 артистов и уникальные животные

Изменить размер текста: A A

Впервые в Тульском государственном цирке с 15 сентября по 14 октября пройдут гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе.

Команда артистов уже прибыла в Тулу и провела пресс-конфренцию, на которой рассказала, что ожидать тулякам от их красочного шоу, и познакомила со своими пушистыми друзьями.

Фото: Алексей ФОКИН

Для туляков выступят 120 артистов и уникальные животные: ламы, носухи, лемуры вари, кенгуру, лемуры катта, дикобразы, гиббоны, шимпанзе, зебры, тигры, медведи и даже "пегас".

Для спектакля был спроектирован огромный золотой Замок, возвышающийся под самый купол цирка, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski, созданы более 2000 эксклюзивных костюмов, потрясающих воображение своей роскошью, хрустальные люстры, эксклюзивный трехуровневый занавесь, скрывающий весь манеж.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что Королевский цирк был официально объявлен «Лучшим цирковым шоу» по результатам голосования зрителей и профессионального жюри, получив Первую Международную премию «Мастер» в номинации «Шоу года».

Подробнее - в нашей афише.