«Королевский цирк» Гии Эрадзе прибыл в Тулу
Впервые в Тульском государственном цирке с 15 сентября по 14 октября пройдут гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе.
Команда артистов уже прибыла в Тулу и провела пресс-конфренцию, на которой рассказала, что ожидать тулякам от их красочного шоу, и познакомила со своими пушистыми друзьями.
Фото: Алексей ФОКИН
Для туляков выступят 120 артистов и уникальные животные: ламы, носухи, лемуры вари, кенгуру, лемуры катта, дикобразы, гиббоны, шимпанзе, зебры, тигры, медведи и даже "пегас".
Для спектакля был спроектирован огромный золотой Замок, возвышающийся под самый купол цирка, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski, созданы более 2000 эксклюзивных костюмов, потрясающих воображение своей роскошью, хрустальные люстры, эксклюзивный трехуровневый занавесь, скрывающий весь манеж.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Отметим, что Королевский цирк был официально объявлен «Лучшим цирковым шоу» по результатам голосования зрителей и профессионального жюри, получив Первую Международную премию «Мастер» в номинации «Шоу года».
Подробнее - в нашей афише.