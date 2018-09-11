Тысячи паломников продолжают стоять в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского в Туле
Не видать конца и края очереди верующих к мощам Спиридона Тримифунтского, которые прибыли 10 сентября в Успенский кафедральный собор Тулы. Паломники стоят под открытым небом несколько часов подряд.
В очереди не только туляки, но и жители соседних регионов: Орла, Калуги, Рязани, Воронежа.
В связи с тем, что паломническая река не прекращается, администрация организовала условия для их отдыха.
На площадь Ленина были привезены стулья, а также передвижной буфет с горячим чаем с большого тульского самовара.
Поклониться мощам можно будет до 20:00 11 сентября.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
КСТАТИ
В период пребывания в Туле мощей Святителя Спиридона Тримифунтского введены следующие ограничения:
1. Запрещена с 06:00 10 сентября до 20:00 11 сентября 2018 года остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Менделеевская.
2. Ограничено 10 сентября и 11 сентября в период с 08:00 до 20:00 движение всех видов транспортных средств по ул. Менделеевская.