2018-09-11T11:18:59+03:00
Общество

Новую тульскую набережную украсили самоварами и пряниками

Граффити с тульскими брендами расположилось на восьмиметровой стене
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На новой Казанской набережной в Туле появилось новое граффити. Оно расположились на стене длиной восемь метров.

Баллончиком с красками московские граффисты Константин Нэзовский и Иван БВ выполнили портрет русского классика Льва Толстого, музей оружия, мемориал Защитникам неба Отечества, мяч "Арсенала", самовары и пряники.

Граффити стало подарком от художников ко Дню Тулы и в честь открытия набережной.

Отметим, что авторы проекта «Nezo-art» Константин и БВ работали в оружейной столице впервые. В Москве известность они получили благодаря стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
География призеров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону
В первую сентябрьскую пятницу 2018 года в питерском порту «Морской фасад» было очень жарко. Компания Х5 проводила здесь конкурс водительского мастерства «Лига профессиональных водителей»
Новости 24
Три тулячки прописали в своих домах 69 мигрантов
В Туле разработают план приведения в порядок улиц исторического центра
Банк УРАЛСИБ снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4%
С 12 по 15 сентября на ул. Н. Руднева в Туле будут введены ограничения
В Туле прошла рабочая встреча союзов женщин Могилевской и Тульской областей
Туляки называют своих детей Святозарами и Теонами
Тула готовится к Первенству Мира по рукопашному бою
Алексей Дюмин поздравил Андрея Воробьева с уверенной победой на выборах
Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с переизбранием на пост Мэра Москвы
В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности
В Туле ликвидировали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
В Тульской области ночью сгорел дом
В Тульской области ранним утром сгорели сараи
В Тульской области трудовой мигрант погорел на взятке
Туляков приглашают на мастер-класс «Обложка для паспорта из эко-кожи»
Погода в Туле 11 сентября: ветрено, без осадков
Котельная поселка Плеханово готова к началу отопительного сезона
В Тульской области мужчина пытался дать взятку полицейскому
В Туле ремонтируют дворы по 77 адресам
В Туле продолжается реализация проекта «Народный бюджет»
В Туле произвели очистку труб ливневой канализации
«Игровой» идёт на взлёт: тульским абонентам «Ростелекома» стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в World of Warplanes
Пьяная жительница Тульской области в пылу ссоры зарезала сожителя