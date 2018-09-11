Новую тульскую набережную украсили самоварами и пряниками
На новой Казанской набережной в Туле появилось новое граффити. Оно расположились на стене длиной восемь метров.
Баллончиком с красками московские граффисты Константин Нэзовский и Иван БВ выполнили портрет русского классика Льва Толстого, музей оружия, мемориал Защитникам неба Отечества, мяч "Арсенала", самовары и пряники.
Граффити стало подарком от художников ко Дню Тулы и в честь открытия набережной.
Отметим, что авторы проекта «Nezo-art» Константин и БВ работали в оружейной столице впервые. В Москве известность они получили благодаря стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.