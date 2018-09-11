Новую тульскую набережную украсили самоварами и пряниками

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-11T11:18:59+03:00

Граффити с тульскими брендами расположилось на восьмиметровой стене

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На новой Казанской набережной в Туле появилось новое граффити. Оно расположились на стене длиной восемь метров.

Баллончиком с красками московские граффисты Константин Нэзовский и Иван БВ выполнили портрет русского классика Льва Толстого, музей оружия, мемориал Защитникам неба Отечества, мяч "Арсенала", самовары и пряники.

Граффити стало подарком от художников ко Дню Тулы и в честь открытия набережной.

Отметим, что авторы проекта «Nezo-art» Константин и БВ работали в оружейной столице впервые. В Москве известность они получили благодаря стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.