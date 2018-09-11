В Тульской области таксист обманул мошенника на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-10T16:56:39+03:00

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Заместитель прокурора Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 31-летнего таксиста обвиняют в мошенничестве.

Неизвестный, чтобы украсть деньги, позвонил женщине на домашний телефон и сообщил ложную информацию. Ей сообщили, что ее сын является участником ДТП и за освобождение его от уголовной ответственности необходимо внести 50 тысяч рублей на указанные им номера банковских счетов. Женщина согласилась.

После этого неизвестный вызвал такси по адресу проживания женщины. На указанный вызов был направлен 31-летний таксист. В ходе телефонного разговора неизвестный попросил помочь его в переводе денег.

Мужчина, поняв, что неизвестный совершает в отношении потерпевшей мошенничество, сам решил завладеть деньгами. Таксист подъехал к банкоматам на ул. Кутузова, взял у женщины деньги, вышел из машины и сделал вид, что переводит деньги. Затем сел в машину, сообщил женщине, что перевел 50 тысяч рублей на счета, указанные неизвестным, после чего отвез потерпевшую домой.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей не возмещен. Гражданский иск по делу не заявлен. Уголовное дело в отношении неизвестного выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в суд.