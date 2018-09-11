В Тульской области молодой человек пойдет под суд за секс с 15-летней девушкой

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-10T16:27:53+03:00

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде

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Прокурор Ясногорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 18-летнего местного жителя обвиняют по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый через социальную сеть познакомился с 15-летней девушкой. Молодой человек был в курсе ее возраста. Несмотря на это, с мая по июль 2018 года он состоял с ней в интимных отношениях.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.