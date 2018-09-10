Во всех районах Тульской области прошел День первой помощи

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-10T16:17:28+03:00

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Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах празднуют Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day).

Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Так, в рамках празднования, в прошедшие выходные во всех районах Тульской области был проведен День первой помощи. Организатором масштабного проекта выступило ГУ МЧС России по Тульской области .

День первой помощи – часть всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Цель проекта - дать набор необходимых базовых навыков для того, чтобы не имеющий специального медицинского образования человек мог в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего еще до приезда специалистов.

На учебных площадках все посетители могли увидеть пожарную и специализированную технику и пообщаться с ее экипажем.