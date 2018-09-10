Верующие в Туле выстроились в очередь к мощам Спиридона Тримифунтского

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-10T15:36:44+03:00

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С раннего утра к храму выстроилась многокилометровая очередь. Паломники из Тульской области, Воронежа, Курска, Орла и других регионов нашей необъятной страны дожидались возможности поклониться святыне.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, десница Спиридона Тримифунтского пребывает в России с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны, в том числе и в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН

В областной столице у паломников есть возможность прикоснуться к деснице (правой руке) до 20.00 11 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН

Уникальная возможность

10 сентября состоялась церемония встречи мощей в Успенском кафедральном соборе на площади Ленина (ул. Менделеевская, 13). Величайшую святыню в Тулу доставили представители Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участники делегации из Греции.

Фото: Алексей ФОКИН

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил верующих с этим знаменательным событием и рассказал о житии святого, отметив, что преподобный всю свою жизнь творил добрые дела: предоставлял кров бездомным, помогал бедным.

Фото: Алексей ФОКИН

- Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции, - сказал глава региона Алексей Дюмин.

Фото: Алексей ФОКИН

Помощь святого

Преподобного Спиридона Тримифунтского верующие, как правило, просят о материальном благополучии, успехах в работе, помощи в ре­шении жилищных проблем, житейских затруднений, о преодолении нищеты, улаживании семейных конфлик­тов...

Историй о решении проблем после обращения к святому, среди паломников, пришедших в Успенский кафедральный собор, не мало.

Анна и Вячеслав Тиманьковы

- Мы увидели новость по телевидению и решили, что приедем. Для того, чтобы добраться до Тулы нам понадобилось три часа времени. Практически столько же стоим около Успенского кафедрального собора, - сообщила жительница Орла Анна Тиманькова. Поклониться мощам она приехала вместе с супругом Вячеславом. - Очередь большая, ее конца не видно. Мы к святому уже обращались несколько раз. Сначала мне помог с работой, а потом и мужу. Мы обязаны сюда были сегодня приехать с благодарностью. Спиридон Тримифунтский всегда слышит просьбы и помогает.

Валентина Рождественская

- Вся страна знала, что мощи привозят. Мы следили за этим. Раздумывали, куда поехать поклониться мощам - в Москву или в Тулу. Решили, что сюда. Здесь были уже в 6.40, - отметила жительница Ефремова Валентина Рождественская. - Приехали просить за своих близких, за детей, чтобы нас укрепил в вере и помог нам решить жизненные вопросы. Просьб много. Стоим три часа и будем стоять еще долго. Господь поможет!

Светлана Плахова

- Мои знакомые и родственники на себе ощутили помощь святого в жилищном вопросе. Я им подсказала этого святого. Они пошли в храм молиться Спиридону Тримифунтскому. Тут же продали старую и купили новую четырехкомнатную квартиру, - сообщила жительница Ефремова Светлана Плахова. - У одноклассницы также решился вопрос. Она продала однокомнатную квартиру, а въехать ей было некуда. 25 декабря Святая Православная Церковь чтила память святителя Спиридона Тримифунтского. Она пошла в храм и к новому году получила желаемое.

Елена Петровна Заваруева

- Мы купили сыну дом. Денег не хватало. Поэтому решили продать дачу. Но она долго не продавалась. Я написала Спиридону Тримифунтскому записочку с просьбой. В течение 10-12 дней дачу продали, - рассказала жительница поселка Одоев Елена Заваруева.

Светлана Просунцова

- У нас в Свято-Троицком храме в п. Одоев есть икона святителя Спиридона Тримифунтского. В поселке много знают о нем, почитают. Желающих поклониться святыне много, - говорит жительница поселка Одоев Светлана Просунцова. - Вечером после работы в Тулу из Одоева приедет еще один автобус с людьми, которые хотят приложиться к деснице и попросить у защитника помощи, мудрости, любви, укрепления веры. Важно подойти к этому ответственно и с душой, а не для галочки.

Фото: Алексей ФОКИН

КСТАТИ

На постоянной основе мощи хранятся на острове Корфу. Рака с мощами закрывается на два замка, которые открывают двое священослужителей двумя ключами одновременно. Однако бывает, что это не удается сделать. В этом случае считается, что Святой Спиридон отправился помогать тем, кто в нем нуждается. Косвенно эту версию подтверждает предание, популярное на острове Корфу. Тапочки, надетые на ноги святого в раке с мощами на Афоне, невероятным образом стаптывают­ся. Каждый год их меняют на новые, а старые отправляют по всему миру в храмы.