Туляки могут увидеть мгновения русского балета
2018 год объявлен в России Годом русского балета. В его рамках в Центральном парке им. П.П. Белоусова в Туле открылась фотовыставка «Русский балет: мгновения». Организовали ее «Комсомольская правда» и банк «Возрождение» (ПАО).
Фото: Архив "КП"
Главная цель - привлечь зрителей к великому культурному наследию России, важней частью которого является балет. Включая Тулу, передвижную выставку могут увидеть жители 12 городов страны.
Основу выставочной экспозиции составили более 50 художественных работ. Среди них - фотографии сцен из балетных постановок, архивные публикаций «Комсомольской правды», фрагменты репетиций.
Выставка продлится до 18 сентября.