Туляки могут увидеть мгновения русского балета

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-10T14:08:12+03:00

В Центральном парке открылась фотовыставка, организованная «Комсомольской правдой» и банком «Возрождение»

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2018 год объявлен в России Годом русского балета. В его рамках в Центральном парке им. П.П. Белоусова в Туле открылась фотовыставка «Русский балет: мгновения». Организовали ее «Комсомольская правда» и банк «Возрождение» (ПАО).

Фото: Архив "КП"

Главная цель - привлечь зрителей к великому культурному наследию России, важней частью которого является балет. Включая Тулу, передвижную выставку могут увидеть жители 12 городов страны.

Основу выставочной экспозиции составили более 50 художественных работ. Среди них - фотографии сцен из балетных постановок, архивные публикаций «Комсомольской правды», фрагменты репетиций.

Выставка продлится до 18 сентября.