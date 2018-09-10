2018-09-10T13:25:13+03:00
Общество

180 тысяч человек посетили мероприятия в День города Тулы 2018

В администрации города Тулы подвели итоги праздника
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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8 сентября география площадок праздника охватила весь исторический центр города, включая площадь и проспект Ленина, Крестовоздвиженскую площадь, Тульский кремль, улицы Менделеевскую и Металлистов, две набережные реки Упы, сквер Л.Н. Толстого. Праздничные концерты проходили одновременно на семи сценах.

В программу традиционно были включены спортивные состязания, работа интерактивных площадок, фестивали и квесты.

Велогонка «Горный король» собрала более 300 любителей велосипедного спорта. В соревнованиях по лыжероллерному спорту участвовали порядка 200 спортсменов.

На открытой тренировке на новой спортплощадке «Сильный двор» собрались свыше 200 человек, нормы ГТО сдали 50 туляков, в соревнования по стритболу были вовлечены 150 участников.

В рамках открытия проекта «Тульская набережная» прошли историческая реконструкция и музыкальное шоу.

Музейный квартал улицы Металлистов был наполнен интерактивными зонами, выставками, промоакциями культурных пространств, артобъектами, экскурсиями.

Учитывая, что областной центр в 2019 году обретет титул «Библиотечной столицы России», в сквере у памятника Л.Н. Толстому прошел «БИБЛИО ФЕСТ ЧИТАЙ, ТУЛА», посвященный 190-летию со дня рождения великого писателя, презентация 15-ого выпуска Тульского краеведческого альманаха.

На Пролетарской набережной организовали «Городской пикник». Туляков угостили 400-ми кг пожаренной на гигантской сковороде картошки и 30- метровыми пирогами с капустой.

Еще одно грандиозное событие – Второй Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля», в рамках которого прошли показательные выступления духовых оркестров из разных городов России, а также городов-побратимов.

Среди выступающих – Могилевский городской духовой оркестр, оркестр поселка Ставрово Владимирской области, оркестр военно-музыкального училища Москвы, сводный военный оркестр Тульского гарнизона, Губернский духовой оркестр Калужской филармонии, оркестры из Луганска и Ярославля и большой концерт хедлайнера фестиваля – Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

Вечером для туляков выступили звезды российской эстрады Макс Барских и Анна Седокова.

Завершилось празднование фейерверками с четырех пусковых площадок. Единая музыкальная концепция пиротехнического «Ферджулян-шоу» и фейерверка отразила главные события этого и предстоящего года – чемпионат мира по футболу в России и проект «Тула – Новогодняя столица России».

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