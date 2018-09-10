Кот-наркокурьер из Тульской области ждет суда в зоопарке

СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-10T11:57:47+03:00

Фотографии местного Пабло Эскобара в клетке выложили в соцсети жители Новомосковска

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Кот-наркокурьер коротает свои дни в неволе. Пойманный с "запрещенкой" на ошейнике хвостатый ждет суда в клетке Новомосковского зоопарка.

Напомним, криминальный инцидент с пушистым сбытчиком произошел летом 2018 года на прилегающей территории ИК №6.

Среди ночи 32-летний житель Киреевского района Тульской области и его сообщница - 22-летняя жительница города Болохово, пытались с помощью кота пытались передать в колонию наркотики - спрятали в ошенийнике гашиш и амфетамин.

Кот "пытался пронести" наркотики в колонию на ошейнике

У пушистого наркокурьера нашли гашиш и амфетамин

В отношении вербовщиков хвостатого было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, их заключили под стражу.

Кот тоже угодил за решетку - в клетку зоопарка. Там он сейчас ожидает суда, чтобы "пойти по делу" в качестве вещественного доказательства.

Кот пойдет по статье 228 УК как вещдок

Фотографии местного Пабло Эскобара "за решеткой" выложили в соцсети жители Новомосковска. Они переживают, как кот переживет грядущую зиму.

- Передайте ему кто-нибудь пачку "Вискаса" с напильником внутри, - пишут местные.