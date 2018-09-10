Кот-наркокурьер из Тульской области ждет суда в зоопарке
Кот-наркокурьер коротает свои дни в неволе. Пойманный с "запрещенкой" на ошейнике хвостатый ждет суда в клетке Новомосковского зоопарка.
Напомним, криминальный инцидент с пушистым сбытчиком произошел летом 2018 года на прилегающей территории ИК №6.
Среди ночи 32-летний житель Киреевского района Тульской области и его сообщница - 22-летняя жительница города Болохово, пытались с помощью кота пытались передать в колонию наркотики - спрятали в ошенийнике гашиш и амфетамин.
Кот "пытался пронести" наркотики в колонию на ошейнике
У пушистого наркокурьера нашли гашиш и амфетамин
В отношении вербовщиков хвостатого было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, их заключили под стражу.
Кот тоже угодил за решетку - в клетку зоопарка. Там он сейчас ожидает суда, чтобы "пойти по делу" в качестве вещественного доказательства.
Кот пойдет по статье 228 УК как вещдок
Фотографии местного Пабло Эскобара "за решеткой" выложили в соцсети жители Новомосковска. Они переживают, как кот переживет грядущую зиму.
- Передайте ему кто-нибудь пачку "Вискаса" с напильником внутри, - пишут местные.