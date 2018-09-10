СЕГОДНЯ 08:38 2018-09-10T08:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

10 сентября в Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Для православных верующих это событие - уникальная возможность прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

- Отрадно видеть вновь святыню в Туле, - отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. - Десница принадлежит простому человеку. Он был пастухом своего стада. Третью часть заработанного он отдавал на нужды церкви, другую - нуждающимся. Еще одну - оставлял на собственные нужды (у него была семья).

Фото: Мария ВЛАСОВА

Мощи разместились в Успенском кафедральном соборе на площади Ленина (ул. Менделеевская, 13). С самого утра у входа выстроилась очередь из паломников Тулы и других городов: Калуги, Курска, Воронежа и др.

К мощам пришел прикоснуться и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также он поприветствовал делегацию из Греции, туляков и поблагодарил тех, кто оказал содействие в доставке святыни в тульский регион.

- Это значимое событие в жизни области, - отметил Алексей Геннадьевич.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Святыня будет находиться в соборе в Туле до 20:00 11 сентября 2018 года. Помолиться у мощей можно круглосуточно.

КСТАТИ

Чтобы открыть раку, в которой хранятся мощи, два священнослужителя должны вставить ключи. Не всегда рака открывается. В Туле - открылась.

ОТМЕТИМ

В 2018 году ковчег со святыней впервые посетит 12 епархий России. Мощи будут пребывать в нашей стране до 15 октября.

Справка "КП"

Святитель Спиридон Тримифунтский - христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Святитель родился около 270 г. на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых.

Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.

Православные верующие чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви.