В действиях директора «Тулалифт» прокуратура нашла признаки самоуправства

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-07T17:03:03+03:00

Оснований для отключения лифтов не было

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Прокуратура провела проверку по факту отключения 31 августа лифтов в многоквартирных домах на территории Тулы.

Проверкой установлено, что с 1 июня 2015 года по 1 июля 2017 года у управляющих компаний ООО УК «Орион» ООО УК «Восход», ООО УК «Вертикаль», ООО УК «Любимое Заречье», ООО «УК-Альянс», ООО «Тульское УЖКХ» были заключены договоры по техническому обслуживанию лифтов с ООО «Тулалифт», ООО «Тулалифт-1», ООО «Тулалифт-2».

23 июля 2018 года УК и подрядные организации расторгли договоры на техническое обслуживание лифтов с 1 сентября.

31 августа директор ООО «Тулалифт», ООО «Тулалифт-1», ООО «Тулалифт-2, принял решение об отключении 252 лифтов в многоквартирных домах г. Тулы. Оснований для отключения лифтов не было.

С учетом изложенного, в действиях директора ООО «Тулалифт», ООО «Тулалифт-1», ООО «Тулалифт-2» усматриваются признаки самоуправства. В отношении директора трех указанных организаций, вынесены три постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

Одновременно прокуратурой Зареченского района г. Тулы в ООО «Тулалифт», ООО «Тулалифт-1», ООО «Тулалифт-2», а также в адрес управляющих организаций ООО УК «Орион, ООО УК «Вертикаль», ООО УК «Любимое Заречье», ООО УК «Восход», ООО «Тульское УЖКХ», ООО «УК-Альянс» (за недостаточный контроль по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ) внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства.

Прокуратурой области внесено представление начальнику ГЖИ Тульской области в связи с отсутствием контроля за деятельностью управляющих компаний, не обеспечивших содержание общедомового имущества и допустивших нарушение прав жителей.